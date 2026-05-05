في 3 محافظات.. انتشال جثة غريق واعتقال متهم خطير وسائق متهور (فيديو)

شفق نيوز- ديالى/ كركوك/ كربلاء

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، انتشال جثة غريق من نهر ديالى، بعد أربعة أيام من البحث المتواصل، بالإضافة إلى القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم قتل جنائية والمتاجرة بالمواد المخدرة في كركوك، فضلاً عن ضبط سائق متهور في كربلاء.

والبداية مع حادث غريق ديالى، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انتشال الشرطة النهرية ومفارز الغواصين جثة الشاب مصطفى من نهر ديالى، بعد أربعة أيام من البحث المتواصل".

وفي كركوك، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، "القبض على أحد أخطر المطلوبين للقضاء المصنف ضمن القوائم الخطرة، والمتورط بجرائم قتل جنائية والمتاجرة بالمواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية وُصفت بالنوعية".

أما في كربلاء، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إنهاء فوضى سائق متهور داخل مركز المدينة"، مرفقة البيان بفيديو لاستعراضات المتهم.