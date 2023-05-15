في 3 محافظات.. انتشار أمني قرب الخضراء واعتقال إرهابي وتاجري مخدرات

شفق نيوز / كشفت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، عن انتشار أمني قرب المنطقة الخضراء نتيجة تظاهرات مرتقبة لمحاضري تربية الرصافة الثالثة، فيما شهدت محافظات بغداد والبصرة وصلاح الدين اعتقال "إرهابي" وتاجري مخدرات بالجرم المشهود ومعالجة منتوج نفطي على الطريق الدولي بين بغداد واربيل.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "محيط المنطقة الخضراء وتحديداً قرب بوابة التشريع يشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً لقوات حفظ القانون نتيجة وصول أعداد كبيرة من محاضري تربية الرصافة الثالثة للمطالبة بتثبيتهم رسمياً على الملاك الدائم".

وفي السياق نفسه قال بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعد عملية تتبع ومراقبة مستمرة، وبناءً على توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبإشراف من قبل مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد الكرخ، تم القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص مع استخبارات الشرطة الاتحادية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن محل تواجده، وهو من العناصر المطلوبة كونه يعمل مع عصابات داعش الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

وفي بيان منفصل لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز أوضح أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات تمكنت عبر قوة من مكافحة مخدرات البصرة من إلقاء القبض على تاجرين مخدرات بحوزتهما (2) كيلو غرام من مادة الكريستال في محافظة البصرة بالجرم المشهود ، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات لينالا جزاءهما العادل".

وفي محافظة صلاح الدين، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث انسكاب منتوج النفط الأسود على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك في محافظة صلاح الدين نتيجة انقلاب صهريج يحمل منتوجاً نفطياً".