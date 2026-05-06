في 3 محافظات.. انتحار شاب واعتقال مبتز إلكتروني و3 أجانب

شفق نيوز- المثنى/ كربلاء/ النجف

أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الأربعاء، بإقدام شاب على الانتحاب لأسباب مجهولة، فيما ألقت شرطة كربلاء والنجف على مبتز إلكتروني وثلاثة وافدين أجانب مخالفين لشروط الإقامة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في مقتبل العمر أقدم على إنهاء حياته باستخدام سلاحه الشخصي في ناحية الدراجي جنوبي محافظة المثنى لأسباب مجهولة".

وأشار إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث.

وفي كربلاء، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على شخص حاول ابتزاز إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها على مبلغ مالي.

وبينت أن عائلة الفتاة قدمت شكوى بتعرض ابنتها للابتزاز الإلكتروني وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت المفارز بمراقبة المتهم ونصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه، وإحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل وفق القانون.

وإلى النجف حيث ذكرت مديرية شرطة قضاء الكوفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية وذلك لمخالفتهم شروط الإقامة الأصولية في البلاد، من خلال إجراءات التدقيق والمتابعة الأمنية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحتجزين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات الإدارية تمهيداً لترحيلهم.