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في 3 محافظات.. امرأة تطعن زوجها ومصرع مدني وتوقيف 8 تجار مخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-02-09T16:58:11+0000
في 3 محافظات.. امرأة تطعن زوجها ومصرع مدني وتوقيف 8 تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وبيان للشرطة، يوم الأربعاء، بقيام امرأة بطعن زوجها ومصرع مدني بحادث سير وتوقيف ٨ أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز إن "مدنيا من سكان قضاء الخالص التابع لديالى لقي مصرعه بانقلاب مركبته في منطقة مفرق بلد جنوبي صلاح الدين خلال مراجعته لإنجاز معاملة سيارة".

واضاف أن "جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وفي حادث اخر، أفاد المصدر بقيام امرأة بطعن زوجها بسكين وتمزيق أحشائه في منطقة الدواسر بأطراف ناحية بهرز (٧كم جنوب بعقوبة) بسبب خلافات عائلية.

وأكد المصدر أن الرجل يرقد في المستشفى بحالة حرجة، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

وفي نينوى، قالت مديرية الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على (8) متهمين يقومون ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة وضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم للتعاطي". 

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة (٢٨_مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".

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