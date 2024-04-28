في 3 محافظات.. الأمن العراقي يعتقل عصابة لتزييف الدولار ومروجين له

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في بابل، يوم الأحد، عن تفكيك عصابة لتزييف الدولار الأمريكي، واعتقال ثلاثة من مروجي العملة المزيفة في الأنبار والبصرة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه تمكن من الإطاحة بعصابة تزييف أموال من فئة الدولار الأمريكي مكونة من شخصين وترويجها على عدد من المحال التجارية.

وأضاف "جمعت مفارزنا المعلومات الكاملة عن هذين الشخصين للاشتباه بهما وتعقبهما حتى أطاحت بهما بالجرم المشهود، وقد ضبطت بحوزتهما مبلغ 20 ألفاً و700 دولار مزيف كانا يرومان توزيعها في أعمال تجارية".

وأشار إلى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في محافظتي الأنبار والبصرة يروجون العملة المزيفة بعد استدراجهم إلى كمين، حيث ضبط بحوزتهم نحو ثمانية آلاف دولار مزيف بحوزتهم.

وأكد أنه تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.