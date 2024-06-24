في 3 محافظات.. الإعدام لقاتل ضابط واعتقال تجار مخدرات ومهرب أموال

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً بحق مدان بقتل ضابط أمني في المحافظة، فيما ألقت شرطة كركوك القبض على خمسة من تجار المخدرات، وفي بغداد تم إحباط محاولة تهريب أموال لخارج البلاد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ح. ص. ن) الذي ارتكب جريمة قتل الرائد حسين رضا الفياض، أحد ضباط خلية "الصقور" الاستخبارية أثناء ملاحقة متهمين مطلوبين للعدالة.

وأشار إلى أن المدان ألقي القبض عليه من خلال عملية أمنية نفذتها خلية "الصقور" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

من جانب آخر، أبلغ مصدر في شرطة كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مشتركة من مديرية شؤون المخدرات في كركوك وقيادة شرطة المحافظة، نفذت عملية أمنية بناء على معلومات استخبارية، وألقت القبض على خمسة من تجار المخدرات وسط المحافظة، بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار معهم".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط 300 غرام من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة وكواتم صوت وعجلات تستخدم في ترويج المخدرات"، مشيراً إلى أن "القوة نقلت المعتقلين إلى مقر احتجاز وتحفظت على المخدرات وباقي المواد التي تمت مصادرتها".

من جانبها، أعلنت قيادة قوات الحدود أن مفارز مركز شرطة كمرك مطار بغداد الدولي التابع لمديرية شرطة الكمارك، ضبطت متهماً بحوزته 43 بطاقة مصرفية نوع "فيزا كارد"، معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.