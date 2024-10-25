في 3 محافظات.. الإطاحة بخمسة من تجار المخدرات والأسلحة أحدهم "عابر للحدود"

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على خمسة من تجار المخدرات والأسلحة، أحدهم تاجر دولي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في بغداد، أحدهما تاجر دولي، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (27، و28 مخدرات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن مفارزها في محافظة المثنى ألقت القبض على تاجر مخدرات صادرة بحقه مذكرة قبض، مضيفة أن مفارزها في محافظة بابل تمكنت من اعتقال اثنين من تجار الأسلحة صادرة بحقهما مذكرتا قبض.

وأكدت أنه تم تسليم الجميع أصولياً إلى الجهات المختصة.