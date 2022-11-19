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في 3 محافظات.. القبض على 6 مطلوبين بينهم تاجر مخدرات ومزور

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T15:58:24+0000
في 3 محافظات.. القبض على 6 مطلوبين بينهم تاجر مخدرات ومزور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، عن إلقاء القبض على ستة متهمين بينهم تاجر مخدرات، ومزور للمحررات الرسمية في ثلاث محافظات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي استخبارات وأمن في قيادة عمليات سامراء والفرقة السابعة والفرقة السادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم القبض على المطلوبين الستة.

وبينت ان عملية القاء القبض تمت من خلال نصب كمائن محكمة في سيطرة السندية مدخل مدينة سامراء، وجسر القيارة، وفي قضاء القائم، وجرى تسليم المتهمين إلى جهات الطلب.

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