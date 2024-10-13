في 3 محافظات.. القبض على 31 شخصاً بتهم الإرهاب والخطف وتجاوز الحدود

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على ستة مطلوبين بتهم الإرهاب والخطف وتجارة الآثار في بغداد وبابل، فيما اعتقلت شرطة كركوك أحد تجار الأسلحة، وضبطت قوات الحدود 24 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من القبض على مطلوبة للقضاء بتهم الإرهاب في بغداد، صادره بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن المفارز نفسها ألقت القبض على امرأتين تقومان بالإتجار بالبشر في بغداد، تم ضبهما بالجرم المشهود أثناء عملية بيع طفلة مقابل مبلغ مالي حيث تم تحرير الطفلة البالغ من العمر ثمان سنوات وتسليم المتهمتان إلى الجهات المختصة.

وأضافت أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل ضبطت ثلاثة متهمين يتاجرون بالآثار بمحافظة بابل، ووجدت بحوزتهم عمل نقدية أثرية كانوا يرومون بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

بدورها أعلنت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن مفارز مركز شرطة آزادي ألقت القبض على متهم بتجارة الأسلحة بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى مركز الشرطة.

وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير مركز آزادي وجرت ملاحقة المتهم وبكمين محكم ألقي القبض عليه وتم ضبط خمسة أسلحة من نوع مسدس مع 9 مخازن عتاد بحوزته، مشيرة إلى عرض الكيفية على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق المادة 24/ أسلحة لينال جزاءه العادل.

وفي السليمانية، أفادت قيادة قوات الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن قوات الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث ألقت القبض على 24 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.