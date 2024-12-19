في 3 محافظات.. القبض على 10 متهمين بجرائم جنائية مختلفة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض تسعة متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد ومحافظتيّ ذي قار والمثنى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع شرطة محافظة ذي قار، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب القبض على المتهم بقتل "العميد علي الحلفي" وفق مذكرة قبض قضائية أصولية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل.

من جانبها، أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد نفذت واجبات منفصلة في مناطق متفرقة من العاصمة أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء أحدهم إرهابي واثنين آخرين يتاجرون بالمواد المخدرة بالجرم المشهود، صادرة بحقهم مذكرات قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.

وفي سياق متصل وبمتابعة ميدانية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات.

بدورها أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تشكيلات الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية الملحقة بها، نفذت عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي تمكنت خلالها من إلقاء القبض على خمسة متهمين بجرائم القتل العمد، والسرقة، والتهديد، والمشاجرات وضبطت بحوزة بعضهم أسلحة وأعتدة غير مرخصة، ضمن مناطق مشروع الوحدة، والزعفرانية، والرئاسة، والبلديات، وبسماية بجانب الرصافة.

وأشارت إلى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.