في 3 محافظات.. القبض على "الدعلج" وإصابة موظف برئاسة الوزراء وانتحار رجل

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بالقبض على متهم خطير ملقب بـ"الدعلج"، وتسجيل حالة انتحار، وإصابة أحد موظفي رئاسة مجلس الوزراء، في محافظات ميسان والأنبار وبغداد.

وقال مصدر أمني، في محافظة ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية، تمكنت من القبض على المتهم الهارب الملقب بـ(الدعلج) أحد أخطر المطلوبين للقضاء العراقي، بعد سبع سنوات من الهروب والملاحقة من قبل القوات الأمنية".

وأضاف المصدر، أن "الملقب بـ(الدعلج) متهم بقتل أربعة أشخاص بينهم القيادي في حركة (العصائب)، وسام العلياوي، وإخوته عصام وحسام، بالإضافة إلى جريمة قتل النقيب في الاستخبارات من عشيرة الشموس، كما مطلوب أيضاً في العديد من القضايا المتعلقة بالابتزاز والمساومات والخطف، مما يجعله من أبرز المطلوبين للقضاء".

وإلى بغداد، ذكر مصدر أمني للوكالة، أن "أحد موظفي رئاسة مجلس الوزراء تعرض لإطلاق رصاصة في قدمه اليسرى من قبل أشخاص مجهولين حسب ادعاءه"، مبيناً أن "الحادث حصل أثناء إخلاء التجاوزات ضمن (مجمع موسى الكاظم) في قضاء التاجي بالعاصمة، وتم نقله الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث".

وفي الأنبار، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، "بانتحار رجل من خلال شنق نفسه بواسطة حزام جلد معلّق بسقف غرفته في منطقة الجزيرة بقضاء الرمادي مركز المحافظة، فيما لم تُعرف أسباب الانتحار حتى الآن".