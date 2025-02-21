في 3 محافظات.. العثور على جثة وجريمة قتل ومصرع شاب بحادث سير

شفق نيوز/ شهدت 3 محافظات، يوم الجمعة، حوادث وجرائم مختلفة، حيث عثر في ذي قار على جثة سائق "توك توك" بعد اختفائه يوم أمس، فيما قتل مواطن في صلاح الدين برصاص مجهولين، إلى جانب مصرع شاب بحادث سير في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا دون العشرين من العمر، يعمل سائق (توك توك) في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية، اختفى يوم أمس الخميس بظروف غامضة".

وأضاف أنه "عثر اليوم على جثته، في منطقة (هور عوينة) التابعة لذات القضاء، وعلى جثته آثار إطلاقات نارية".

وتابع أن "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث".

وفي صلاح الدين، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة أطلقت النار تجاه مدني، في قضاء طوزخورماتو، ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المهاجمون الى جهة مجهولة".

وبين أن "قوة من الشرطة نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وبالانتقال إلى كركوك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقي مصرعه إثر حادث سير في حي العمل الشعبي".

وأشار إلى أن "شاباً يدعى (مهيب اركان قفطان)، صدمته سيارة مسرعة ما تسبب بوفاته على الفور".