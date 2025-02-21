في 3 محافظات.. العثور على جثة وجريمة قتل ومصرع شاب بحادث سير
شفق نيوز/ شهدت 3 محافظات، يوم الجمعة، حوادث وجرائم مختلفة، حيث عثر في ذي قار على جثة سائق "توك توك" بعد اختفائه يوم أمس، فيما قتل مواطن في صلاح الدين برصاص مجهولين، إلى جانب مصرع شاب بحادث سير في كركوك.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا دون العشرين من العمر، يعمل سائق (توك توك) في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية، اختفى يوم أمس الخميس بظروف غامضة".
وأضاف أنه "عثر اليوم على جثته، في منطقة (هور عوينة) التابعة لذات القضاء، وعلى جثته آثار إطلاقات نارية".
وتابع أن "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث".
وفي صلاح الدين، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة أطلقت النار تجاه مدني، في قضاء طوزخورماتو، ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المهاجمون الى جهة مجهولة".
وبين أن "قوة من الشرطة نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".
وبالانتقال إلى كركوك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقي مصرعه إثر حادث سير في حي العمل الشعبي".
وأشار إلى أن "شاباً يدعى (مهيب اركان قفطان)، صدمته سيارة مسرعة ما تسبب بوفاته على الفور".