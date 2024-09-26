في 3 محافظات.. اعتقال 8 متهمين بتجارة المخدرات بينهم أجانب

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثمانية متهمين بتجارة المخدرات بينهم أجنبيان، فيما صدر حكم بالسجن لست سنوات بحق منتحل صفة وظيفية.

وذكرت مديرية الاستخبارات والأمن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بمتابعة ميدانية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية من الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاءي الحمزة الشرقي والسدير بمحافظة الديوانية، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

وأضافت أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات من جنسية أجنبية، بعد نصب كمين محكم في قضاء الكفل".

وبينت أنه "تم ضبط بحوزتهما حبوب مخدرة مختلفة وكمية من مادة الكريستال المخدرة بالإضافة إلى أدوات تعاطي حيث تمت مصادرة المضبوطات وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة".

وتابعت المديرية أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهمة الخطف في إحدى مناطق العاصمة بغداد وذلك من خلال مذكرة قضائية صادره بحقه وفق أحكام المادة (421 خطف)".

فيما أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق منتحل صفة وظيفية من الوظائف العامة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان انتحل صفة موظف في مديرية تربية الرصافة الثانية بقصد الحصول على منافع شخصية لقاء تعيين أحد الاشخاص على ملاك وزارة التربية".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولاً/ 1 و2 منه".