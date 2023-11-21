في 3 محافظات.. اعتقال 5 تجار المخدرات بحوزة بعضهم طائرة مسيرة ومتفجرات (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال خمسة من المتاجرين بالمخدرات وضبطت بحوزة اثنين منهم طائرة مسيرة وأسلحة ومتفجرات في ثلاث محافظات.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون المخدرات في محافظة الأنبار بالاشتراك مع فرقة الرد السريع، ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبطت بحوزتهما 8 كيلوغرام من مادة الفسفور المتفجرة، وطائرة درون، وأسلحة وقنابل متفجرة وأجهزة اتصالات لاسلكية".

وبين أنه "تم إيداعهما التوقيف بموجب قرار قضائي لينالا جزائهما العادل".

وفي السياق، تمكنت مفارز مديرية شرطة الكمارك في منفذيّ زرباطية بمحافظة واسط، والمنذرية في ديالى، من ضبط ثلاثة متهمين أجانب بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.