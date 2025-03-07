في 3 محافظات.. اعتقال 27 مطلوباً بينهم اثنان يستهدفان "المسنين والعجزة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الجمعة، باعتقال 23 مطلوباً بتهم إرهابية وجنائية مختلفة، فيما ألقت قوة أمنية القبض على اثنين يستهدفان سرقة "المسنين والعجزة في بغداد، كما تم الإطاحة باثنين بتهمة الشروع بالقتل في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، باعتقال عشرة مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض أصولية من القضاء ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز".

وأضاف أن "قسم السيطرات في شرطة صلاح الدين وعبر نقاط التفتيش تمكنت من اعتقال 13 مطلوباً بقضايا مختلفة بينهم اثنان بتهمة الإرهاب صادرة بحقهما مذكرات قبض من الجهات القضائية والأمنية وتم نقل الملقى القبض عليهم إلى أحد مقرات الاحتجاز تمهيداً لتسليمهم حسب جهة صدور مذكرة القبض".

وفي ديالى، أشار المصدر إلى أن مفارز من قسم شرطة مندلي ومكتب الاستخبارات ودوريات فوج طوارئ ديالى الثاني، ألقت القبض على اثنين من المتهمين وفق معلومات استخبارية دقيقة بعد أقل من ساعة من محاولتهما الغدر بصديقهما وشروعهما بالقتل وإصابته بجروح بليغة بواسطة آلة حديدية ومن ثم إصابته بإطلاقة نارية والفرار إلى قضاء بلدروز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل.

وفي بغداد، أبلغ مصدر في شرطة الرصافة وكالة شفق نيوز، بأن معلومات وردت تفيد بوجود عجلة يستقلها شخصان تتواجد ضمن منطقة السعدون تقوم بمراقبة المواطنين لغرض سرقتهم مستغلين كبار السن والعجزة.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الكرادة، ومركز شرطة السعدون، وفوج طوارئ الرصافة الثالث، بالتعاون مع مكتب مكافحة الإجرام، ونصب كمائن والتجوال ضمن المنطقة لتتم مشاهدة العجلة ولدى محاولة إيقافها لاذا بالفرار وتمت مطاردتهما داخل الأزقة والقبض عليهما ولدى استنطاقهما اعترفا بقيامهما بالسرقة، وتم إيداعهما في التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما.