في 3 محافظات .. اعتقال 12 متهما بالمخدرات وارتكاب جريمة قتل واغلاق محل "وهمي" لبيع الاسلحة

شفق نيوز / كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 7 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات، وفيما تم اعتقال 5 متهمين بجريمة قتل، في محافظتي بغداد والديوانية، اغلقت القوات الأمنية محلاً يقوم ببيع الأسلحة والذخيرة غير المرخصة في واسط.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود أحد تجار ومروجي المواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية تحديدا في منطقة الكرادة، وبعد مقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من ضبط المتهم بالجرم المشهود وهو يقوم بعملية المتاجرة من خلال وضع مادة الكرستال المخدرة داخل اكياس صغيرة ويقوم بتوزيعها".

وأضافت البيان انه "تم القبض على المتهم بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وقد تم تسليمه اصوليا الى الجهات المختصة".

من جهة اخرى أوضحت الخلية أن" مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد المنتشرة على مداخل العاصمة القبض القت القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (1/4) ارهاب، اثناء محاولته عبور سيطرة ابو غريب الجديدة".

وبينت الخلية أن "من خلال العمل المتواصل لملاحقة العناصر المطلوبة استطاعت مفارز المديرية أيضاً من القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (446) من قانون العقوبات، في منطقة الجادرية بالتنسيق مع قوة امنية تابعة الى اللواء الرئاسي،"

وعلى صعيد آخر، وفقا للبيان، "القت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتعاون مع شؤون المخدرات القبض على (4) من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الديوانية، حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود اثناء عملية المتاجرة وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايقافهم وفق احكام المدة (28) مخدرات.

من جهة أخرى كشف بيان لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (الفضيلية)، شرقي العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، تم خلالها القبض على 5 من المتهمين لإرتكابهم جريمة قتل في المنطقة المذكورة ، حيث كانوا يستقلون عجلة نوع كيا حمل وبحوزتهم 6 بنادق مختلفة الانواع ،مخزني بندقية كلاشنكوف، 10 إطلاقات، 2 آلة جارحة (حربة)، 2 درع نسيجي".

وأضاف البيان انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

بدورها قالت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود محل لبيع الملابس العسكرية يقوم ببيع الأسلحة والذخيرة غير المرخصة وبعد استحصال الموافقات القانونية أوعز قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بتنفيذ الواجب".

وأضاف البيان انه "وعلى الفور تحركت قوة أمنية مشتركة من جهاز الأمن الوطني وقسم شرطة النعمانية وبعد الوصول إلى المكان تم تطويق المحل ومداهمته وأثناء التفتيش تم ضبط (90 اطلاقة BKC و120 اطلاقة أم سكستين و165 اطلاقة M4 و 3 مسدس عيار 9 ملم و 6 مسدس صوتي و 24 بوكس حديدي و 39 آله جارحة سكين)، واعتقال المتهمين ومصادرة الأسلحة والذخائر ليتم احالتهم إلى المركز المختص".