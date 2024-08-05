في 3 محافظات.. اعتقال "متسللين" وهارب من الإعدام وصدور أحكام قضائية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 5 متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة البصرة، فيما تم إلقاء القبض على هارب من الإعدام، وصدور أحكام قضائية ضد مدانين، في ثلاث محافظات.

وقال إعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على 5 متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة".

ولفت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين الخمسة".

في حين أفاد مصدر أمني في بغداد، باعتقال مطلوب هارب محكوم بالإعدام، في كمين شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على أحد المطلوبين الهاربين والمحكوم بالإعدام شنقاً وفق المادة 406 بتهمة القتل العمد"، مبيناً أن "عملية القبض عليه تمت خلال نصب كمين محكم له ضمن منطقة الراشدية شمالي بغداد".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت أحكاماً بحق ثلاثة متهمين بقضايا جنائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بجريمة خطف من أهالي محافظة البصرة"، لافتاً إلى أن "قرار الحكم صدر وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع المصدر، كما أن "محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق تاجر مخدرات تمت إدانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة أصدرت ايضاً حكماً جنائياً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق مدان بجريمة إغلاق دوائر خلال تظاهرات عام 2019"، موضحا أن "قرار الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 197 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".