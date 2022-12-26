في 3 محافظات.. اعتقال زعيم عصابة "خطير" بعد ملاحقة "نوعية" وغرق طفل والعثور على جثة

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، باعتقال زعيم عصابة "خطير" في كركوك بعملية "نوعية" بعد ملاحقته أمنياً من احدى المحافظات، فيما قضى طفل وشاب عشريني غرقاً لأسباب مجهولة، في ديالى وذي قار.

وقال مصدر أمني في محافظة كركوك لوكالة شفق نيوز إن "قوة من الأمن الوطني في محافظة كركوك وبدعم وإشراف من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة، تمكنوا من القاء القبض على واحد من أخطر المجرمين الارهابيين في محافظة ديالى".

وأضاف المصدر أن "عملية الاعتقال نوعية وجاءت خلال متابعة استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "المتهم في قبضة العدالة وقيد التحقيق".

وتابع المصدر أن "المعتقل مدان بعمليات خطف وقتل واغتيالات وتهريب في مناطق ديالى الساخنة".

من جهة أخرى أوضح مصدر أمني في محافظة ديالى، بغرق طفل في نهر ديالى بأطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات ويسكن منطقة دور الضباط في أطراف ناحية جلولاء غرق في نهر دجلة لأسباب مجهولة".

وأضاف المصدر أن "ذوي الطفل استعانوا بصيادي الاسماك وأصحاب القوارب بالبحث عن جثة الطفل الغريق إلى جانب عمليات البحث التي تجريها الشرطة النهرية".

وتشهد ديالى العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

الى ذلك أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية أحبطت عملية تهريب مشتقات نفطية المحافظة، فيما عثرت على جثة شاب في غربها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سيطرة الفجر، شمالي محافظة ذي قار، أوقفت عملية تهريب 10 الاف لتر من المشتقات النفطية عبر آلية حوضية قادمة من محافظة ميسان باتجاه العاصمة بغداد ومنها إلى غربي البلاد، واعتقلت شخصين كانوا على متن الحوضية".

وتابع المصدر، كما ان "الأجهزة الامنية عثرت على جثة شاب عشريني من اهالي قضاء البطحاء تحت جسر فهد الدولي، غربي مدينة الناصرية، مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الشاب تعرض لحالة غرق منذ عدة أيام ويعتقد أنه أقدم على الانتحار غرقا بظروف غامضة".