في 3 محافظات.. ابن يحرق منزل عائلته واعتقال 16 متسللاً وإحباط عمليات تهريب

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على متهم قام بحرق منزل عائلته بعد الاعتداء على والدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، وكذلك اعتقال 16 متسللاً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية، وضبط 4 عجلات محملة بمواد غير المرخصة والمعدّة للتهريب، في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك.

ففي محافظة أربيل، أعلنت مديرية شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن وقوع حادثة حريق متعمد في أحد المنازل بمنطقة "هەولێری نوێ"، حيث توجهت الفرق المختصة فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث.

ووفقاً لصاحب المنزل، فإن الجاني دخل إلى المنزل بغرض السرقة، واعتدى على زوجته قبل أن يقوم بإضرام النار في المنزل. وبعد التحقيقات، تبين أن المتهم هو ابن العائلة نفسها، حيث قام بعد إشعال الحريق بضرب والدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، ثم ادعى لاحقاً أن منزله قد احترق طالباً المساعدة، في محاولة لإخفاء جريمته.

إلا أن الشرطة تمكنت في وقت قياسي من كشف ملابسات الحادث، وإلقاء القبض على المتهم بناءً على قرار صادر من الجهات القضائية المختصة، حيث يخضع حالياً للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تمكن لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من إلقاء القبض في عمليتين منفصلتين على 16 متسللاً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبالانتقال إلى كركوك، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تمكن مفارز متابعة الطرق النيسمية من ضبط 4 عجلات محملة بمواد غير مرخصة ومُعدّة للتهريب أثناء محاولة دخولها إلى المدينة عبر الطرق النيسمية (الترابية).

وأضاف البيان، أن "السيارات كانت محملة بمواد مخالفة للشروط الصحية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع سائقيها التوقيف وفق المادة 240 وتسليم العجلات مع حمولتها الى الجهات الرقابية المختصة".