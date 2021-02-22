في 24 ساعة.. القبض على نحو 400 مخالف لحظر التجوال ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على قرابة 400 شخص خالفوا تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في إشعار مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن شرطة النجدة في العاصمة بغداد ألقت القبض على 392 شخصاً مخالفاً لتعليمات حظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بالحد من تفشي فيروس كورونا قد قررت الأسبوع الماضي فرض حظر تجوال شامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي يبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجر خلال باقي أيام الأسبوع، إلى جانب غلق المطاعم والمولات والمراكز التجارية.