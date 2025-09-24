في يوم واحد .. شابان ينتحران شنقاً بالموصل

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي انتحار بمنطقتين متفرقتين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع داخل منزل في إحدى نواحي غربي نينوى، حيث أقدم شاب على شنق نفسه بواسطة سلك كهربائي بسبب مشاكل عائلية"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

أما الحادث الثاني، فقد "سُجل في قضاء بعاج ضمن ناحية القحطانية، عندما أقدم شاب آخر على شنق نفسه داخل حقل دواجن مستخدماً حبلاً، وكان يعاني من حالة نفسية"، مبيناً أن "الجثة أُحيلت كذلك إلى الطب العدلي".