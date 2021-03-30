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في أيسر الموصل.. القبض على مطلوبين بقضايا سرقة وترويج العملة المزيفة

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T10:45:13+0000
في أيسر الموصل.. القبض على مطلوبين بقضايا سرقة وترويج العملة المزيفة

شفق نيوز/ تمكنت قوة مشتركة من مكاتب مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، من القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وبحسب بيان صادر عن شرطة نينوى وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاعتقال جاء بناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين.

وبين أن الملقى القبض عليهم "(9) مجرمين مطلوبين قضائيا بجرائم سرقة وترويج العملة المزيفة وفق المواد القانونية ( 444 و446) من قانون العقوبات العراقي، والمادة 52\ أ من قانون البنك المركزي، لافتا إلى أنه تم ضبط بحوزة أحدهم مبلغ مالي قدره 7700 سبعة آلاف وسبعمائة دولار أمريكي فئة مئة دولار مزيفة.

وأشار البيان إلى أن القبض على المطلوبين تم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل.

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