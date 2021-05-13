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في أول أيام العيد.. مقتل شاب واصابة والده وحرق مضيف شيخ آل ابراهيم بذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-05-13T11:04:03+0000
في أول أيام العيد.. مقتل شاب واصابة والده وحرق مضيف شيخ آل ابراهيم بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل منتسب في الحشد الشعبي وإصابة مختار بجروح، فضلا عن إحراق مضيف شيخ عشائر الفرهة شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار وراح ضحيته منتسب في الحشد الشعبي في العشرينات من عمره، فيما أصيب والده بجروح خطيرة وهو يعمل مختار منطقته"، لافتا إلى أن " النزاع انتهى بإحراق مضيف شيخ عشائر منطقة الفرهة احد عشائر قبيلة آل إبراهيم".

وبين المصدر، أن" قوة أمنية مكونة من 15 آلية عسكرية فرضت سيطرتها على المكان، ووضع هدنة بين الأطراف مدتها 24 ساعة فقط".

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