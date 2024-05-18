في أول حادث منذ سنوات.. تفكيك عبوة ناسفة على طريق كركوك - تكريت

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتفكيك عبوة ناسفة مزروعة على طريق كركوك - تكريت في حادث هو الأول من نوعه منذ سنوات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "قوة من السرية الثانية الفوج الثاني اللواء 42 من الفرقة الحادية عشر من الجيش العراقي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة قرب قرية الرمل التابعة لناحية الرشاد (45 كم جنوب غربي كركوك )"، مبيناً أن "العبوة كانت مزروعة على طريق كركوك تكريت".

وأضاف المصدر أن "الجهد الهندسي في الجيش تمكن من تفكيك أجزاء العبوة وإبطال مفعولها دون اية اضرار او اصابات".

وتابع المصدر أن "الحادثة تعتبر الاولى من نوعها منذ سنوات حيث كانت التنظيمات الارهابية تستهدف القوات الامنية بالعبوات الناسفة، سابقاً".