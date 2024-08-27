في أول حادث منذ سنوات.. اختطاف سائق عجلة على طريق بغداد-كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، باختطاف سائق مركبة على طريق بغداد-كركوك في أول حادث خطف يشهده الطريق منذ سنوات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن"سائق عجلة "GMC" من السيارات التي تعمل أجرة لنقل الركاب على طريق بغداد-كركوك اختفى بظروف غامضة وعثر على سيارته على جانب الطريق بين قضاء الخالص وناحية العظيم شمالي ديالى".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية المعنية توصلت الى معلومات أولية تفيد بأنه تعرض للاختطاف من قبل مجهولين ساوموا ذويه بفدية مقابل إطلاق سراحه".

وأشار المصدر الى أن "المختطف من أهالي كفري من قضاء كلار في إدارة كرميان قرب السليمانية".

وهذا الحادث هو الأول من نوعه منذ سنوات، عندما كان يشهد الطريق حالات اختطاف وقتل بشكل يومي أيام العنف الطائفي بعد 2006.