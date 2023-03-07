في وضح النهار.. سطو مسلح على منزل منتسب بالداخلية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بسرقة مبلغ مالي كبير من منزل منتسب بالداخلية العراقية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أقدموا بعد ظهر اليوم، على سرقة منزل منتسب في وزارة الداخلية في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، مبينا ان المسلحين تمكنوا من فتح قاصة بداخلها مبلغ مالي يقدر بـ 100 ألف دولار ومستمسكات رسمية.

وبين المصدر، أن المسلحين سرقوا الاموال واتجهوا الى مكان غير معلوم، لافتا الى ان المنزل كان خاليا من ساكنيه وقت وقوع السرقة، فيما شرعت قوة أمنية بفتح تحقيق بالحادث.