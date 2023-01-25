في واسط.. مشاجرة بين أشقاء بالسلاح و"الكرك" تنتهي بمقتل وإصابة 2

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر على يد شقيقهما بسبب مشاجرة أطفال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين أطفال أبناء عمومة في ناحية شيخ سعد جنوبي المحافظة، تطورت إلى تدخل آبائهم الأشقاء واستخدام السلاح الخفيف، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح جراء تعرضه لضربة بمجرفة زراعية (كرك)".

وبين المصدر أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة بحثاً عن الجاني".