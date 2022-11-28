في واسط.. شخص يقتل شقيقته والشرطة تطيح به

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة واسط، يوم الإثنين، القبض على شخص قتل شقيقته دون معرفة الأسباب.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود اخبار بوجود جثة لامرأة تبلغ من العمر 38 عاماً في مستشفى الكرامة وسط مدينة الكوت, على الفور وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، تم تشكيل فريق عمل بإمرة ضباط تحقيق من قسم مكافحة الإجرام وقسم الأدلة الجنائية بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات ومديرية الأمن الوطني للوقوف على حقيقة ملابسات الحادث وبعد إجراء الكشف على الجثة تبين وجود اثار كدمات في منطقة الرأس وبعد جمع المعلومات والأدلة تبين بأن الحادث مفتعل ، حيث باشر الفريق بمهام عمله وبجهود متواصلة وبمهنية عالية وعمل مكثف تم التوصل إلى الجاني والقي القبض عليه وتبين أنه شقيق المجنى عليها، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بقتلها بواسطة قطعة حديدية".

وتابعت، "صدقت أقوال القاتل بالاعتراف وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".