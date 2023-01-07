في وادي السلام.. مواطن عراقي يعتقل "لص المقابر" في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة النجف يوم السبت، بأن مواطنا اعتقل لصاً حاول سرقته داخل المقبرة القديمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "احد المواطنين من ابناء النجف كان في زيارة لقبور ذويه وأثناء ذلك هجم لص المقابر على عجلته المركونة في أحد فروع مقبرة وادي السلام"، لافتا إلى أن "المواطن تنبه لذلك وقام على الفور بملاحقة السارق".

وبين المصدر، أن "المواطن امسك باللص وارجاع المقتنيات التي قام بسرقتها قبل الفرار بدراجته نوع (ستوتة)، وتسليمه للأجهزة الامنية القريبة من منطقة الحادث".