في نينوى وكركوك.. اعتقال متهمين بقتل امرأة وجرائم متعددة

شفق نيوز- نينوى/ كركوك

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، اثنان منهم بجريمة قتل امرأة، والثالث مطلوب بتهم جنائية متنوعة تشمل قضايا مخدرات وسرقة وشروع بالقتل، وذلك بحادثين منفصلين في محافظتي نينوى وكركوك.

وعن واقعة جريمة قتل امرأة، ذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة شرطة محافظة نينوى تمكنت من كشف جريمة قتل امرأة داخل دارها، كما ألقت القبض على الجناة بأقل من 24 ساعة بعد وقوعها".

وأوضحت، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد ورود إخبار من ذويها عن وفاتها بسبب صعقة كهربائية في إحدى القرى التابعة لناحية المحلبية غرب مدينة الموصل".

وأضافت الوزارة "لكن بعد الكشف على محل الحادث وجمع المعلومات والأدلة، ولوجود آثار ضرب وتعذيب على جثة المجنى عليها، تبيّن أنها تعرضت للقتل من قبل شقيقها وبعلم والدتها، اللذان حاولا التستر على الجريمة بأنها قضاء وقدر"، مبيناً أن "سبب القتل مشاكل وخلافات عائلية".

وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني في المحافظة، بإلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين للقضاء، بتهم جنائية متنوعة تشمل قضايا مخدرات وسرقة وشروع بالقتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية نُفذت بإشراف مباشر من قائد شرطة كركوك، وبمشاركة قوة من فوج سوات بالتنسيق مع مركز شرطة تسعين، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف أن القوة طوقت الموقع الذي كان يتحصن فيه المتهم وتمكنت من اعتقاله دون مقاومة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.