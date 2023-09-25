في نينوى وديالى.. سُلم منزل و"رصاصة في الرقبة" وحادثا سير

شفق نيوز / سجلت محافظة نينوى، يوم الاثنين، ثلاثة حوادث مختلفة تسببت بإنهاء حياة ثلاثة أشخاص، وسط ظروف غامضة لبعضها.

وأخبر مصدر طبي، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً من أهالي حي 17 تموز بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، لقصي مصرعه بحادث سير تسبب بوفاته على الفور".

وأضاف المصدر، أن "شابة من ناحية بعشيقة، لقيت حتفها بعد سقوطها من سُلم داخل منزلها"، لافتاً إلى أن "شاباً ايزيدياً في قضاء سنجار، أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه في رقبته، لأسباب مجهولة".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني، الوكالة، بإصابة 4 منتسبين في جهاز مكافحة الإرهاب، أحدهم حالته خطرة، نتيجة انقلاب مركبة عسكرية تقلهم أثناء واجب أمني في منطقة العيثة بين ديالى وصلاح الدين.