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في نينوى وبغداد.. ضبط شحنة خمور واعتقال رجل متهم بقتل ابنه

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T15:49:06+0000
في نينوى وبغداد.. ضبط شحنة خمور واعتقال رجل متهم بقتل ابنه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين بضبط شحنة خمور في محافظة نينوى مخالفة للضوابط الجمركية، فيما ألقت مكافحة إجرام بغداد على رجل متهم بقتل ابنه.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شرطة الجمارك ضبطت شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية في ناحية ربيعة كانت مهربة ومخالفة للضوابط الجمركية".

وبحسب المصدر، فإنها "هُربت من الاقليم الى نينوى، ويرجح ان المهربين كانوا ينوون تهريبها الى الاراضي السورية، لكن مفارز الجمارك ضبطتها في ناحية ربيعة".

وفي تطور منفصل، أفادت مكافحة اجرام بغداد في بيان مقتضب، بإلقاء "القبض على المجرم الذي قتل ولده في منطقة السيدية بعد هروبه الى إقليم كوردستان".

والأربعاء الماضي، أقدم رجل على قتل ابنه بإطلاق النار عليه في رأسه قبل أن يفر هارباً، وفق مصدر أمني.

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