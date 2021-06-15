في نينوى وبغداد.. "إرهابي" وتجار بشر ومخدرات بقبضة قوات الأمن

شفق نيوز/ أفادت السلطات العراقية، الثلاثاء، بإلقاء القبض على "إرهابي" ومتهمين آخرين بالاتجار بالبشر وتجارة وتعاطي المخدرات في محافظتي بغداد ونينوى، فيما تم ضبط مواد مخدرة في معبر حدودي مع إيران بديالى.

وقالت شرطة نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة الحدباء ( مركز الغزلاني ) التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال تعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على الارهابي ( م ح م ع ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضافت أنه "تم القبض عليه في منطقة حي العامل في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وفي نينوى أيضاً، أفادت مديرية مكافحة المخدرات والموثرات العقلية التابعة لقيادة شرطة نينوى في بيان، بإلقاء القبض على ٤ متهمين مطلوبين بقضايا جنائية وصادر بحقهم اوامر قبض وفق المادة ٢٨ والمادة ٣٢ من قانون المخدرات وهم كل من المتهم ( م ي ح ا ) والمتهم ( ا ق ا ف ) والمتهم ( ا ع ح خ ) والمتهم ( ع ي ك ا ).

وأشارت إلى أنه تم القبض على اثنين منهم في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، والثالث تم القبض عليه في قضاء مخمور جنوب شرق المدينة، والمتهم الرابع تم القبض عليه في منطقة حي التحرير في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

في الأثناء، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان، "تمكن المفارز المشتركة من نصب سيطرات مفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: اعتقال (4) متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة (15) مسدس و(6) بنادق مختلفة الأنواع مع (408) اطلاقة مختلفة الأحجام، بالإضافة الى مصادرة (١٩١) حبة مخدرة، و(11) غرام من مادة الكرستال المخدرة مع (5) اجهزة للتعاطي".

وأشارت إلى "تمكن قوة من فرقة المشاة السادسة من ضبط (4) صواريخ قاذفة RBG7 مع الحشوات على حافة أحد البزول شمال بغداد، تم رفعها بدون حادث".

وقالت إن "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، نتج عنها: اعتقال (19) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين طرفي مشاجرة، كما تمكنت قوة من لواء المشاة الـ(27) من اعتقال متهمين اثنين أحدهم وفق المادة (28/ مخدرات) ضبط بحوزته على (250 غم) من مادة الكرستال المخدرة".

وأضافت أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع قسم استخبارات قيادتنا نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة (الشرطة الرابعة) تمكنت خلاله من ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال (11) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم (400 غم) من مادة الكرستال المخدرة".

كما تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال (10) متهمين، ثلاثة منهم بتعاطي مواد مخدرة ضمن مناطق شرقي بغداد، بالاضافة الى اعتقال متهم بجرائم الاتجار بالبشر من قبل قوة من اللواء الـ (15) شرطة اتحادية في منطقة الكرادة، وفق البيان.

كما أفادت بإلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهم فتاة بتهمة تعاطي مواد مخدرة في منطقة الغزالية، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية ومخالفين للتعليمات المرورية من قبل مفارز مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة.

من جانبها، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في بيان "ضبط مواد مخدرة (ترياك) بحوزة سائق عجلة اجنبي، تم ضبطها بالتعاون والتنسيق بين مركز شرطة الكمرك وشعبة المخدرات ومفرزة الكلاب البوليسية (K9) في منفذ المنذرية الحدودي".

وأشارت إلى "إحالة ما تم ضبطه إلى شعبة مكافحة مخدرات خانقين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".