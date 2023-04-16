في نينوى والبصرة.. القبض على 4 إرهابيين و3 تجار مخدرات

شفق نيوز/ أعلن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، عن الإطاحة بأربعة عناصر من داعش بينهم قيادي بالتنظيم في نينوى، فيما ألقت القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم كيلوغرامين في البصرة.

وذكرت الاستخبارات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها "ألقت القبض على أربعة متهمين ثبت انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ونفذوا فيما يسمى (الغزوات) وحملوا السلاح ضد القوات الأمنية في السنوات السابقة".

وبينت أن "أحد المتهمين كان يتحرك بين محافظات ديالى وكركوك ونينوى، وكان يعد من القيادات الخطيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وفي محافظة البصرة، أشارت الوكالة إلى أن "قوة من مديرية مكافحة مخدرات البصرة وبعد بمتابعة ميدانية متواصلة ونصب كمين محكم، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم كيلوغرامين من مادة الحشيشة المخدرة".

وبينت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة 27 مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات الدولية لينالوا جزاءهم العادل".