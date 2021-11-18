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في نينوى.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتشال جثتي شابين من نهر دجلة

Category: أمـن

Date: 2021-11-18T12:14:17+0000
في نينوى.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتشال جثتي شابين من نهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بمقتل مدني وسرقة مبلغ كبير كان بحوزته من قبل مسلحين مجهولين، فيما تم العثور على جثتيّ شابين بعد شهر من غرقهما، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الخفيفة على مدني لدى خروجه من منزله في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل، وأردوه قتيلاً على الفور.

واضاف ان الضحية كان يحمل 40 مليون دينار سرقها المسلحون ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، مشيرا الى ان الشرطة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية وفتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث للتوصل إلى هوية المنفذين.

من جانب اخر، ذكر المصدر ان الشرطة النهرية عثرت على جثتيّ شابين غرقا في نهر دجلة بناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل، مشيرا الى ان الضحيتين كانا قد غرقا قبل اكثر من شهر.

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