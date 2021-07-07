سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في نينوى .. مسلحون يُعتقد إنتماؤهم لداعش يختطفون راعيا ويساومون ذويه على 120 ألف دولار

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T07:31:42+0000
في نينوى .. مسلحون يُعتقد إنتماؤهم لداعش يختطفون راعيا ويساومون ذويه على 120 ألف دولار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باختطاف مسلحين مجهولين يُعتقد انتماؤهم إلى تنظيم داعش راعيا جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين اختطفوا راعي أغنام من قرية "بالانيان" في قضاء مخمور الواقعة جنوب شرق الموصل، مبينا أن أن الخاطفين قاموا بالإتصال بذويه مطالبينهم بفدية مالية مقدارها 120 الف دولار امريكي.

وبين المصدر ذاته أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد لكن الضحية اتصل بأسرته بعد ان شعروا بفقدانه وأبلغهم بمطالب الخاطفين وانقطع الاتصال بعدها.

related

الكشف عن استعدادات داعشية للقيام بعمليات في هذه المنطقة

Date: 2019-07-07 21:33:59
الكشف عن استعدادات داعشية للقيام بعمليات في هذه المنطقة

بغداد تحبط عمليتي اختطاف طفل ورجل

Date: 2020-09-21 08:13:10
بغداد تحبط عمليتي اختطاف طفل ورجل

في بغداد .. اعتقال شخصين اختطفا فتاة واغتصباها ورمياها في الطمر الصحي (صور)

Date: 2021-04-28 07:16:20
في بغداد .. اعتقال شخصين اختطفا فتاة واغتصباها ورمياها في الطمر الصحي (صور)

مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

Date: 2020-11-30 20:06:05
مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

صورة .. قصف جوي تركي يستهدف مخيم مخمور للاجئين الكورد الترك بالعراق

Date: 2021-06-05 11:46:05
صورة .. قصف جوي تركي يستهدف مخيم مخمور للاجئين الكورد الترك بالعراق

صورة .. مخمور يدهس معتصمين بعد اقتحامه بـ"ستوتة" مكان احتجاجهم في بغداد

Date: 2019-07-25 00:58:15
صورة .. مخمور يدهس معتصمين بعد اقتحامه بـ"ستوتة" مكان احتجاجهم في بغداد

داعش يفشل بإختطاف امرأة ايزيدية بعد تحريرها من قبضته

Date: 2020-09-25 14:21:52
داعش يفشل بإختطاف امرأة ايزيدية بعد تحريرها من قبضته

اتفقوا على اغتصابها .. تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطفين ببغداد

Date: 2021-05-19 04:37:51
اتفقوا على اغتصابها .. تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطفين ببغداد