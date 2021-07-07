في نينوى .. مسلحون يُعتقد إنتماؤهم لداعش يختطفون راعيا ويساومون ذويه على 120 ألف دولار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باختطاف مسلحين مجهولين يُعتقد انتماؤهم إلى تنظيم داعش راعيا جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين اختطفوا راعي أغنام من قرية "بالانيان" في قضاء مخمور الواقعة جنوب شرق الموصل، مبينا أن أن الخاطفين قاموا بالإتصال بذويه مطالبينهم بفدية مالية مقدارها 120 الف دولار امريكي.

وبين المصدر ذاته أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد لكن الضحية اتصل بأسرته بعد ان شعروا بفقدانه وأبلغهم بمطالب الخاطفين وانقطع الاتصال بعدها.