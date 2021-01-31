في نينوى.. شاب ينتحر بسبب "سيارة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بانتحار شاب لسبب غريب، حيث اختار الموت على تحمل تأنيب عائلته له بعد أن تسبب بانقلاب سيارة العائلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن شاباً في العشرينات من العمر في قضاء البعاج، أطلق النار على نفسه ولقي حتفه على الفور، خشية لومه من قبل عائلته بعد تسببه بانقلاب سيارة العائلة وتعرضها لأضرار كبيرة.

وأضاف أن الشاب كان يلوم نفسه على الحادث ما تسبب له بحالة نفسية دفعته إلى الانتحار، مشيراً إلى أن المقريبن من الشاب لم يجدوا سبباً آخر يدفعه للانتحار غير ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة شاب مشنوق في أحد البساتين القريبة من منزله في قضاء الغراف، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث ما زالت مجهولة.