في نينوى.. القبض عصابة نساء مختصة بسرقة محال الملابس

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عصابة نسوية مختصة بالسرقة من محال الملابس والاكسسوارات، فيما القي القبض على أحد المطلوبين بتهمة الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد انتشار ظاهرة السرقة في الأسواق العامة تم تشكيل مفارز من مديرية مكافحة الاجرام، ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تمكنت شعبة مكافحة سرقة السيارات من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاث نساء".

وبينت أن العصابة "مختصة بسرقة الباعة المتجولين ومحال الملابس والكماليات، وضبط بحوزتهن بالجرم المشهود كمية من مواد التجميل وملابس نسائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهن وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".

وعلى صعيد آخر، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الاجرام من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يعمل بصفة "مقاتل" فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وتم القبض عليه في حي النهروان بالجانب الايمن لمدينة الموصل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصولا.