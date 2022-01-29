في ميسان وبغداد.. مجهولون يغتالون امرأة ومقتل فتاة على يد شقيقها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء اليوم السبت، بمقتل امرأة على يد مسلحين مجهولين في ظروف غامضة، وسط محافظة ميسان، فيما أقدم شخص على قتل شقيقته بسبب خلاف شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون عجلة مدنية أطلقوا النار على امرأة في منطقة الشبانه وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما اسفر عن مقتلها في الحال".

واضاف ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته والتعرف على الجناة".

وفي بغداد، اشار المصدر الى ان "خلافاً عائلياً حصل بين شقيق وشقيقته في منزلهما بحي الرشاد شرقي العاصمة بغداد، انتهى بقيامه بإطلاق النار على شقيقته من مسدس وأرداها في الحال قبل ان يلوذ بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين المركز ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث للتوصل الى اسبابه".