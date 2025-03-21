في ميسان والنجف.. اعتقال تاجر أعضاء بشرية و62 متسولاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على أحد تجار الأعضاء البشرية بعملية نوعية وسط مركز المحافظة، فيما اعتقلت القوات الأمنية بالنجف العشرات من المتسولين في مناطق المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإتجار بالبشر نفذت عملية نوعية وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وقامت باعتقال تاجر أعضاء بشرية يعمل على استدراج المواطنين من كلا الجنسين ويقوم ببيع أعضاءهم مثل الكلى والكبد مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وبين المصدر، أن "التاجر المعتقل يمثل حلقة وصل بين المحافظات العراقية ومناطق في إقليم كوردستان".

وفي محافظة النجف، تمكنت قوة أمنية من اعتقال 62 متسولاً في مناطق المحافظة كافة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والنظام العام، نفذت الأجهزة الأمنية حملة مكثفة لمكافحة ظاهرة التسول في مختلف مناطق المحافظة، حيث أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 62 متسولاً".

وبينت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق التعليمات والضوابط المعمول بها، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة".