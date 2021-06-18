في ميسان.. نزاع عشائري طاحن يوقع ثلاثة قتلى بينهم امرأة

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في دائرة صحة ميسان، يوم الجمعة، بتسلم دائرة الطب العدلي في المحافظة ثلاث جثث لقتلى في نزاع عشائري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الجثث كانت لرجلين وامرأة لقوا مصرعهم في نزاع عشائري طاحن في قضاء المجر جنوبي المحافظة بقرية الشيخلي.

وأضاف المصدر؛ أن النزاع وقع نتيجة الخلاف على (حد فاصل بين قطعتين زراعيتين) بين الطرفين.

واشار المصدر؛ إلى أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اعتقلت 6 من أفراد النزاع المتسببين به.