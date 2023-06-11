في ميسان.. نجل "دكتور الاجرام" يرتكب مجرزة ويفرّ لجهة مجهولة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان، يوم الأحد، بمقتل وإصابة أربعة اشخاص بهجوم مسلح نفذه نجل "دكتور الاجرام" وهو زعيم عصابة خطير تم قتله قبل يومين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نجل المجرم (جعفر الياسري) الذي قتل بعملية امنية امس الاول الجمعة، فتح نيران سلاحه على مجموعة أشخاص في حي القاهرة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة بينهم نجل شيخ عشيرة آل زيرج في العمارة".

وبين ان "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

واشار المصدر الى ان "ثارات عشائرية بين جعفر الياسري وعشيرة آل ازيرج، كما ان نجل الياسري يتهم الضحايا بأنهم تعاونوا مع الاجهزة الامنية للإطاحة بأبيه".

وكان مصدر امني ابلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأول الجمعة، بأن "قوة عسكرية كبيرة تابعة لقيادة عمليات ميسان، اشتبكت بعملية نوعية فجر اليوم مع المطلوب للقضاء (سيد جعفر) ومجموعته، في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الميمونة مما أدى إلى مقتله مع اثنين من أفراد مجموعته، وإصابة أحد الجنود بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "العملية الأخيرة تأتي بعد محاولات سابقة لم ينتج عنها الإطاحة بالمجرم الذي يعد أشهر رئيس عصابة في ميسان، كما أنه قاتل مأجور وتاجر مخدرات، ونفذ العديد من عمليات السلب".