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في ميسان.. كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على أحد الجناة

Category: أمـن

Date: 2022-05-08T14:23:14+0000
في ميسان.. كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على أحد الجناة

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم الأحد ، ملابسات جريمة قتل والقبض على أحد الجناة في إحدى مناطق مدينة العمارة بعد مرور (7) أيام على وقوع الجريمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه حال الإخبار عن وجود حادث قتل في منطقة (عواشة) تم على الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام ، لكشف ملابسات الحادث".

وأضاف البيان أنه بعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة والتعرف على أحد الجناة وتحديد محل تواجده وصدور مذكرة اعتقال بحقه وفق المادة (406) القتل العمد تمكن فريق العمل من إلقاء القبض على أحد المشتركين بجريمة قتل المجنى عليه المرحوم الشاب ( علاء محيسن المالكي) .

وبين أن المتهم اعترف اثناء التحقيق بارتكابه جريمة القتل بالاشتراك مع متهم اخر ، وذلك بسبب خلافات شخصية.

فيما أشارت المديرية، إلى أن مفارزها عممت أوصاف المتهم الاخر ولاتزال الجهود الأمنية منصبة في ملاحقته بغية اعتقاله وتقديمه للقضاء.

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