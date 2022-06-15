في ميسان.. رفعت دعوى قضائية على قتلة ابنها فألحقوها به

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاربعاء، بمقتل امرأة بسبب دعوى قضائية رفعتها في ميسان.

وأبلغ المصدر الأمني وكالة شفق نيوز؛ أن امرأة قتلت من قبل ثلاثة مسلحين في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأضاف المصدر؛ أن الأسباب التي تقف وراء مقتل المرأة هي قيامها برفع دعوى قضائية ضد أشخاص من عشيرتها قاموا بقتل ابنها في وقت سابق وسط ميسان.

وفي جنوبي العراق ايضا؛ البصرة تحديداً اقدم شاب يبلغ من العمر (20) عاماً على الانتحار من خلال رمي نفسه اعلى احدى البنايات قيد الإنشاء التابعة إلى مؤسسة خيرية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة وفقا لمصدر أمني.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من نقل الشاب الى مستشفى القضاء الزبير العام، مشيرا إلى أن حالة الشاب الصحية غير مستقرة فهو يعاني من كسور في جميع انحاء جسمه.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم تعرف الأسباب والدوافع التي دفعت الشاب الى الانتحار.