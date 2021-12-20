في ميسان.. انتحار فتاة حرقاً والعثور على جثة مراهق قضى بظروف غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لفتاة مراهقة بسبب انفصال والديها، فيما عثرت قوة امنية على جثة مراهق قضى بظروف غامضة، ملقاة تحت أحد الجسور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وهي طالبة في مرحلة الثالث المتوسط بقضاء علي الغربي اقدمت، اليوم، على الانتحار بحرق نفسها من خلال رش مادة النفط على جسدها".

وبين المصدر ان "سبب الانتحار يعود لانفصال والدي الفتاة مما جعلها تعيش حالة نفسية سيئة دفعتها الى الانتحار"، مشيراً إلى "نقل جثتها لدائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما تم فتح تحقيق بالحادث".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية عثرت على جثة مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً من اهالي حي الرسالة تحت جسر الجمهورية في مدينة العمارة مركز المحافظة"، لافتا إلى "نقل الجثة للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة".

واضاف انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وما اذا كان انتحاراً أم جريمة جنائية".