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في ميسان.. اقتحام صيرفة مجاور مبنى الحكومة المحلية والعثور على جثة

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T13:05:41+0000
في ميسان.. اقتحام صيرفة مجاور مبنى الحكومة المحلية والعثور على جثة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثين امنيين في المحافظة، احدهما العثور على جثة شاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون عجلة حمل صغيرة (بيك آب) اقتحموا مكتب صيرفة مجاور لمبنى ديوان المحافظة بالقرب من بناية (لؤلؤة مول) وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، وقاموا بسرقة جميع الاموال والتي تقدر بملايين الدنانير بالإضافة إلى العملات الأخرى".

وبين الى ان "صاحب الصيرفة اشتبك مع العصابة داخل مكتب الصيرفة وتعرض لاصابة خطرة، فيما لاذ افراد العصابة بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ عمليتهم".

واشار المصدر الى ان "قوة امنية توجهت لمكان الحادث ونقلت الجريح الى المستشفى لتلقي العلاج وفتحت تحقيقاً للتوصل الى الجناة".

من جانب اخر، عثرت قوة امنية على جثة شاب عشريني شرقي المحافظة.

وقال المصدر ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب عليها آثار اطلاقات نارية في الطريق الحولي شرقي مدينة ميسان"، لافتا إلى ان "الجثة لم يعرف فيما اذا قتل صاحبها او انتحر، حيث ارسلت للطب العدلي لإكمال الاجراءات القانونية لها".

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