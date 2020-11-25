في منطقة جميلة المكتظة.. مسلحون يقتلون سائق سيارة شرقي بغداد

شفق نيوز/ اقدمت مجموعة مسلحة، يوم الأربعاء، على قتل مواطن في شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مجموعة مسلحة قامت باعتراض عجلة مدنية يقودها شخص وأوقفته من أجل القيام بعملية تسليب.

وأضاف المصدر؛ أن المجموعة المسلحة قامت باطلاق النار على سائق العجلة في منطقة جميلة ضمن الحدود الإدارية لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن سائق العجلة توفي على الفور.

وأشار الى أن المجموعة المسلحة لاذت بالفرار قبل وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث.

ويشار إلى أن مدينة الصدر من ضواحي بغداد الكبيرة المكتظة بالسكان والمارة، وتنتشر فيها قوات تابعة إلى الحكومة وبعض الفصائل المسلحة.