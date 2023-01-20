في مناطق بين صلاح الدين ونينوى.. آليات ومعدات رصد لحماية المزارعين من (داعش)

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في صلاح الدين، اليوم الجمعة، تعزيز الإجراءات الأمنية والخطط التقنية لحماية المزارعين في المناطق الساخنة بين شمالي محافظة صلاح الدين وأطراف محافظة نينوى.

وقال مدير ناحية تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين حاتم مطلك الشمري لوكالة شفق نيوز إن "الاجهزة الامنية عززت من تواجدها الأمني في أطراف الناحية الحدودية مع نينوى بآليات وكاميرات رصد وتقنيات مراقبة لمنع تسلل عناصر (داعش) واستهداف المزارعين".

وأضاف الشمري ان "الخطة تسير بنجاح وانتظام ولم تسجل اي تسللات وحوادث امنية منذ حادثة الرجل المسن سهيل نجم الشمري في شهر كانون الأول الماضي الذي تصدي لخمسة من عناصر (داعش) حاولوا مهاجمته في مزرعته وقتل واصاب 3 منهم واستشهد بعدها فيما تمكنت قوات الامن والاهالي من قتل العنصرين الآخرين بعد محاصرتهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شيّاع السوداني قد وجه يوم العاشر من شهر كانون الثاني الجاري بإنجاز معاملة (سهيل نجم الوران الشمري) بأسرع وقت واعتباره "شهيدا".