وزير الداخلية يؤكد.. قوة أمنية تمنع صاحب شركة "القانت" المتورط بـ"سرقة أموال الضرائب" من السفر

شفق نيوز/ منعت قوة أمنية يوم الاثنين، أحد المطلوبين الرئيسيين بالتحقيق بسرقة أموال تأمينات الضرائب من السفر عبر مطار العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية قامت بمنع نور زهير مدير شركة "القانت" المتورطة بسرقة أموال تأمينات دائرة الضرائب من الصعود إلى الطائرة في مطار بغداد.

وأضاف المصدر؛ أن الإجراء كان منعا من السفر فقط ولم يتم القبض عليه بسبب عدم صدور مذكرة قضائية بالقبض والإحضار بحقه.

وفي غضون ذلك؛ أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي القاء القبض على مدير شركة القانت في مطار بغداد.

وقال الغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على ( نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

ووجه الغانمي الشكر "للقضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة".