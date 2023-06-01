في محفل خاص.. السوداني يدعو القوات الأمنية إلى عدم "التراخي" (صور)

شفق نيوز/ دعا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، القوات الأمنية إلى عدم "التراخي" بعد فرض سيطرتها على الوضع الأمني، مشدداً على ضرورة مواصلة التدريب ورفع الجهوزية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أشرف على تمرين "صقر الرافدين" التعبوي الذي نفذته سرية قتالية في جهاز مكافحة الإرهاب، والذي يحاكي عمليات إنقاذ لرهائن مختطفين على متن طائرة وباص، بحضور وزير النقل، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال السوداني في كلمة وجهها لمقاتلي الجهاز، إن "السيطرة الواضحة على الوضع الأمني من قبل قواتنا الأمنية يجب ألّا تدفعها إلى الاسترخاء والراحة، بل يجب استثمار الوقت في التدريب والتعامل مع المواقف والمتغيرات السريعة ورفع الجهوزية لجميع الأجهزة الأمنية".

وأشاد السوداني "بكفاءة وقدرة أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يمثل اليوم أحد أعمدة القوات الأمنية المهمة في العراق، بالإضافة إلى كونه واحداً من الأجهزة المدربة تدريباً قتالياً عالي المستوى".

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على "أعمال جهاز مكافحة الإرهاب التي كان آخرها تنفيذ مهمة ناجحة في جبال حمرين والأنبار قبل أيام، قُتل في إثرها 27 إرهابياً من قيادات عصابات داعش الإرهابية".

وعلى هامش التمرين العسكري، اطّلع السوداني على معرض الأسلحة النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الأسلحة، مؤكداً أنَّ الحكومة تضع في أولوياتها تزويد قواتنا الأمنية بالأسلحة الحديثة؛ من أجل رفع مستوى جهوزيتها للتحديات التي تواجه البلد.